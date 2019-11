500 børn sluppet fri på Borgmester Andersens Vej

Kommentar For abonnenter

Forplumret debat i sag om fondsgave og Billedskolen

Det er ikke altid, at en politisk proces helt flugter med offentlighedens interesser. Det er der set talrige eksempler på – både lokalt og nationalt. De seneste uger har vi haft et sådant eksempel her i Vejen Kommune. Det handler om en fondsgave til Vejen Kunstmuseum og et politisk forslag om at øge driftstilskuddet til Billedskolen i Vejen fra 222.000 til 622.000 kroner med virkning fra 2021. JydskeVestkysten har særligt i denne uge haft fokus på emnet, og hvis der er læsere, som ikke helt har forstået sammenhængen, så er det ganske forståelig. I forbindelse med lokalpolitikernes arbejde med at udarbejde et nyt budget er der i det forslag, som blev førstebehandlet i byrådssalen den 8. oktober og andenbehandlet tirsdag den 5. november, indarbejdet en forøgelse af det årlige driftstilskud til Billedskolen på 400.000 kroner fra 2021. Budgetforslaget er offentligt tilgængeligt. Men da nogle af byrådspolitikerne – i første omgang løsgængeren Anni Grimm og Enhedslistens Maya Ryom – i deres indlæg i byrådssalen begynder at kæde det forøgede driftstilskud sammen med udsigten til en fondsgave på fem millioner kroner, så kniber det med gennemsigtigheden. Fondsgaven på de fem millioner kroner, som skal give mulighed for et køb af det gamle elværk fra 1923 på Lindegade i Vejen, er nemlig ikke offentligt kendt. Det er blevet behandlet på en lukket dagsorden i byrådet. Både Anni Grimm og Maya Ryom – og siden også løsgængeren Claus Grimm – finder det kritisabelt, at fondsgaven skulle være givet under forudsætning af, at Vejen Kommune forhøjer driftstilskuddet til Billedskolen. Det bliver antydet, om det er muligt at købe sig til indflydelse. Borgmester Egon Fræhr redegør i et større interview i fredagsavisen for processen set fra sin egen og kommunens side. Det er fair nok, at borgmesteren først vil sikre sig, at der er et flertal for det forøgede driftstilskud til Billedskolen, inden sammenhængen bliver præciseret. Men var der sket noget ved helt åbent at fortælle skatteborgerne, at der er en sammenhæng mellem udsigten til en fondsgave på fem millioner kroner og så fondens forventning om en mærkbar forhøjelse af driftstilskuddet til Billedskolen? Også økonomiske konsekvenser omkring finansiering af fondsmomsen på 875.000 burde være en del af fortællingen. Var det sket, så var debatten kommet til at handle om, hvorvidt Billedskolen skal udvides eller ej. I stedet blev debatten forplumret af spekulationer, antydninger og manglende transparens. Afslutningsvis bør det konstateres, at der egentlig ikke er noget odiøst i, at en fond tilkendegiver et økonomisk tilskud under forudsætning af en medfinansiering fra modtagerens side. Det er set før. Sådan opererer byrådet også, når bevillinger til forskellige formål til tider betinges af, at lokalsamfundene også selv bidrager. Det sker i fuld åbenhed. Sådan burde det også have været i sagen om den storsindede fondsgave og et øget tilskud til en succesrig Billedskole. GOD SØNDAG