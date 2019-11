Film: Den syvårige og dagdriveren

Leder For abonnenter

Klog kovending af Wammen

Det var et af de store slagnumre for Socialdemokratiet under valgkampen i foråret, for det havde en snert af smældende røde flag over sig. Privat- og friskolerne skulle rammes ved, at regeringen sparede på støtten til dem, og man fornemmede fodslag og bægerklang på venstrefløjen. Nu kunne man ramme de privilegerede, ja måske ligefrem de riges børn. Undervejs skortede det ikke på historier om, at i virkelighedens verden er eksempelvis friskoler meget langt hen ad vejen en livline for rigtig mange landsbysamfund, hvor kommunen i rationaliseringens hellige navn har lukket små skoler. Forældre påtager sig frivilligt enorme opgaver for at sikre en velfungerende skole i deres lokalsamfund og bidrager dermed til kampen for en tryg opvækst til deres børn. Slagnummeret var imidlertid oppe af hatten, så argumentresistent forsatte Socialdemokratiet under valgkampen med at messe mod disse skoler. Men nu lader det til, at finansminister Nicolai Wammen (S) på magisk vis har tryllet dette venstrefløjsflop væk igen under forhandlingerne om næste års finanslov - godt hjulpet af, at Det Radikale Venstre har vendt tommelfingeren nedad. Men Wammen skal have ros for sin kovending. De 300 millioner kroner, som forslaget stod til at kunne spare staten årligt, er småpenge i forhold, hvor vigtig kit disse skoler er i mange lokalsamfund. Sandheden er, at loven om oprettelse af privat- og friskoler er helt almindelige menneskers værn imod overgreb fra kommunernes side på dette område. Hvis der er elevunderlag og forældreopbakning, ja så har man ret til og får penge til at oprette en skole. Nogle bruger også denne frihed til at undervise efter særlige pædagogiske principper, alt sammen under supervision af undervisningsministeriet. Dette er en fornem tradition i Danmark, som ikke skal underløbes ved lidt tilfældigt at puste til misundelsens ild under en valgkamp, fordi der i nogle privatskoler også går velstillede børn. Ofte er en kovending negativ, Wammens er til gengæld klog.