Film: Psycho Killer i koldkrigstoget

'Sanne -the Musical' minder mest om sladderprogrammet 'Det vi taler om' tilsat musik

Musical: "Sanne - the Musical" er et retrospektivt take på Sanne Salomonsens liv til dato. Ulempen ved at portrættere en nulevende person er, at man let fortaber sig i mellemregninger, som ikke ville finde nåde for historieskrivningens kritiske blik. Sanne Salomonsens turbulente (kærligheds-)liv har ryddet mange sladderblads-forsider, men dramatikeren Line Mørkeby er overraskende ufølsom i udleveringen af navngivne kolleger, elskere og ægtemænd, som var med til at forme eller stække Sanne. Især skildringen af Anne Linnet er så unødvendigt ondskabsfuld, at jeg tvivler på, at hun har sagt god for den. Mens had-kærligheds-forholdet til Mats Ronander i et ægteskab præget af druk og vold bliver udpenslet, er den eneste ikke-navngivne person den elsker, Sanne dyrker, mens forholdet til Ronander styrter i grus.