Sådan får du bord på Noma

Ondskab og had på nettet er kvalmende

Ondskaben tager over hos nogle danskere, når de i hel eller delvis anonymitet agerer på nettet. De udgyder kaskader af had og hån. Senest er det gået ud over kokken Umut Sakarya, der har trukket sig fra Vild med dans. Den selverklærede flæskekonge er ingen stor danser. Men han har været et farverigt indslag i det harmløse program, som ikke burde kunne kalde på de store følelser. Det modsatte er tilfældet. En sand strøm af ondskabsfulde kommentarer har givet Umut Sakarya sår på sjælen. Jeg har lært, at man skal sige fra, når noget bliver for meget, og jeg er ved at knække over, skriver han selv på Instagram. Andre har oplevet værre ting med trusler på liv og legeme. For folk med anstændigheden i behold, kan det forekomme ubegribeligt. Hvorfor udtrykker nogle mennesker på nettet ting, de aldrig ville sige ansigt til ansigt med deres ofre? Muligvis lider gerningsmændene af en slags digital personlighedsspaltning. I hvert fald kunne man i retten opleve en senere dømt bagmand til dødstrusler forklare, at ”det jo bare var en kommentar på Facebook”. Men nej, sådan forholder det sig ikke. Den virtuelle verden er en del af vores samlede virkelighed. Aktiviteterne på for eksempel sociale medier er absolut reelle, selv om de befinder sig på en server. Niveauet er til dels ubegribeligt ækelt. Det gælder ikke kun i Danmark. I USA har en kvindelig politiker netop forladt sin post i Repræsentanternes Hus, efter ukendte delte hævnporno med hende i den uønskede hovedrolle. Samme fænomen kender vi her til lands med mindre prominente ofre. Had og ondskab på nettet kommer vi ikke næppe til livs, når de skyldige fejt stort set kan gemme deres identitet. Men vi kan og bør tage afstand. I en indrømmet mere alvorlig situation sagde tyske maler Max Liebermann angiveligt: Jeg kan slet ikke æde så meget, som jeg har lyst til at kaste op. Citatet passer fint til det ulækre niveau, der til dels er at finde på nettet.